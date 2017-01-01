Протеже Трампа відмовився від посади міністра ВМС США

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Філіп Білден не хоче залишати сімейний бізнес

Бізнесмен Філіп Білден, кандидатуру якого Дональд Трамп висунув на посаду міністра військово-морських сил збройних сил, відмовився від пропозиції президента, повідомило агентство Associated Press.

Відставний офіцер військової розвідки заявив, що причинами відмови є особисті мотиви, а також те, що він, будучи міністром, не зможе займатися сімейним бізнесом.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердив, що номінант відмовився від посади, зазначивши, що найближчим часом представить президенту нового кандидата.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Філіпа Білдена на посаду міністра ВМС наприкінці січня.