Проти «антиміграційного» закону Трампа виступили Facebook, Google, SpaceX та Apple

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Сергій Брін

Засновник Facebook Марк Цукерберг публічно розкритикував рішення Трампа щодо мігрантів

Сергій Брін, Тім Кук, Марк Цукерберг та Ілон Маск виступили проти «імміграційної заборони» президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Ain.ua.

Зазначається, що одразу кілька найвідоміших CEO IT-компаній розкритикували одне з останніх рішень Трампа про іммігрантів – заборону на видачу віз жителям семи мусульманських країн (Іраку, Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану і Ємену), а також заборону прийому біженців.

Співзасновник Google Сергій Брін, чия сім'я переїхала до США з СРСР, приєднався до акції протесту в аеропрорту Сан-Франциско: «Я тут, тому що я теж біженець».

Офіційний Google також прокоментував рішення президента. CEO компанії Сундар Пічаї (також іммігрант) написав у листі всім співробітникам: «Нас засмучує той ефект, який справить цей указ... Боляче бачити ту особисту ціну, яку наші колеги заплатять за це рішення. Ми завжди публічно висловлювали свої погляди на імміграцію і будемо продовжувати це робити».

Керівництво компанії не обмежилося словами і запустило фонд на $4 млн на підтримку біженців, причому половина суми – з коштів компанії, їх надають співробітники.

Засновник Facebook Марк Цукерберг публічно розкритикував рішення президента: «Мої предки походили з Німеччини, Австрії та Польщі. Батьки Прісцилли – біженці з Китаю і В'єтнаму. США – це нація іммігрантів, і ми повинні пишатися цим. Як і багатьох з вас, мене турбує вплив недавніх указів, підписаних президентом Трампом. Потрібно охороняти безпеку цієї країни, але варто концентруватися на людях, які дійсно становлять загрозу...»

Ілон Маск, засновник Tesla Motors і SpaceX, також прокоментував заборону: «Повна заборона в'їзду для громадян з певних мусульманських країн – не найкращий спосіб боротися з проблемами країни».

З приводу гучного рішення висловився і CEO Apple Тім Кук, щоправда, не публічно, а в листі, розісланому співробітникам. Лист процитувало багато видань, його основна думка: «Ми не підтримуємо таку політику».

Рішення президента розкритикували CEO Uber Тревіс Каланік, президент Y Combinator Сем Альтман (також був помічений на мітингу), CEO Airbnb Брайан Ческі і багато інших.