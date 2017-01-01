Проти можливих «власників» «націоналізованих» бойовиками підприємств можуть ввести санкції ЄС

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1 березня у «ДНР» та «ЛНР» заявили про «націоналізацію» усіх українських підприємств

З боку Європейського Союзу та США можуть бути введені точкові санкції проти можливих майбутніх так званих «власників» українських підприємств на Донбасі, що були захоплені в результаті «націоналізації» бойовиками самоназваних «ЛНР» і «ДНР».

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Мова йде насправді про захоплення, я б навіть сказав, про рейдерство з російської сторони, з боку російських бойовиків. Звичайно, це рейдерство жодної з цивілізованих країн світу не визнається і ми вже на сьогодні маємо чітку позицію і країн-членів ЄС і США про невизнання — це перший етап, другий етап — введення точкових санкцій проти тих власників і тих компаній, в тому числі російських, які можуть в перспективі стати власниками українських підприємств», — сказав Єлісєєв.

Нагадаємо, 1 березня у «ДНР» та «ЛНР» заявили про «націоналізацію» усіх українських підприємств. А 2 березня в «ДНР» опублікували список із 43 «націоналізованих» підприємств.

Джерело: Інтерфакс-Україна