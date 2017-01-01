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    Противники Ле Пен побились на Корсиці з охороною політика

    • Сьогодні, 00:39
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    Бійка на заході кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен
    Бійка на заході кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен

    Бійка супроводжувалась сльозогінним газом

    На Корсиці противники кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен зірвали її мітинг. У суботу лідер партії «Національний фронт» прибула в місто Аяччо на зустріч з виборцями в одному із залів Палацу з'їздів.

    У приміщенні знаходилися 15 протестуючих проти Ле Пен, які скандували «Геть, Франція».

    Правоохоронці спробували видворити їх із залу, але це лише спровокувало бійку. До того ж в приміщенні пустили сльозогінний газ і всіх присутніх довелося евакуювати.

    При цьому мітинг не був скасований: Ле Пен відклала зустріч і перенесла її в інший зал, повідомляє RTL.

    «Главком» також повідомляв, що кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона обсипали борошном на передвиборчому заході в Страсбурзі.

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