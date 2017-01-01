Противники Ле Пен побились на Корсиці з охороною політика

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Бійка на заході кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен

Бійка супроводжувалась сльозогінним газом

На Корсиці противники кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен зірвали її мітинг. У суботу лідер партії «Національний фронт» прибула в місто Аяччо на зустріч з виборцями в одному із залів Палацу з'їздів.

У приміщенні знаходилися 15 протестуючих проти Ле Пен, які скандували «Геть, Франція».

Правоохоронці спробували видворити їх із залу, але це лише спровокувало бійку. До того ж в приміщенні пустили сльозогінний газ і всіх присутніх довелося евакуювати.

При цьому мітинг не був скасований: Ле Пен відклала зустріч і перенесла її в інший зал, повідомляє RTL.

«Главком» також повідомляв, що кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона обсипали борошном на передвиборчому заході в Страсбурзі.