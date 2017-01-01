Протягом дня бойовики 39 разів обстріляли українські позиції

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В окремих випадках силам АТО доводилось відкривати вогонь у відповідь

Епіцентром вогневого протистояння став Маріупольський напрямок

Протягом дня 25 березня в зоні АТО зафіксовано 39 ворожих обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

Епіцентром вогневого протистояння став Маріупольський напрямок. Вже вночі захисників Мар'їнки противник обстріляв з танку, а зранку почав активно застосовувати артилерію та міномети.

З артилерійських систем калібру 122мм противник обстріляв морських піхотинців у Водяному, з мінометів калібру 120мм – оборонців Павлополя, Широкиного та Новотроїцького.

Міномети калібру 82мм ворог застосував поблизу Талаківки, а зенітну установку ЗУ–23-2 – поблизу Широкиного. По позиціям поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Широкине та Водяне вели вогонь ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Новгородського, російсько-окупаційні війська обстріл українських позицій вели з мінометів калібру 120мм. З мінометів калібру 82мм – по опорних пунктах поруч Новгородського та Зайцевого. З гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціям біля Авдіївки, Троїцького, Кам’янки, а з великокаліберних кулеметів – поруч Луганського.

«В окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога сили АТО відкривали вогонь у відповідь», - повідомили в штабі.