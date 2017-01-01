Протягом дня поліція затримала дев’ять посадовців-здирників

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Посадовців затримали під час одержання неправомірної вигоди у шести областях

Сьогодні, 28 квітня, оперативники територіальних управлінь Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно зі слідчими поліції та прокуратурою затримали 9 осіб, які займались здирництвом – вимагали та одержали від громадян понад 345 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Посадовців затримали під час одержання неправомірної вигоди у Київській, Львівській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Гроші брали за послуги, які входять до кола їх функціональних обов’язків.

На Львівщині директор комунального підприємства у сфері надання ритуальних послуг та директор кладовища вимагали від громадянки 4 тисячі доларів США неправомірної вигоди. В таку суму оцінили керівники свій дозвіл на перепоховання померлих.

У Київській області правоохоронці затримали генерального директора держпідприємства, який за 5 тисяч доларів США погодився оформити документи та надати в оренду земельну ділянку.

Працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Нацполіції та військової прокуратури Рівненського гарнізону Західного регіону України викрили у хабарництві помічника голови одного із судів регіону. 2,7 тисяч доларів США неправомірної вигоди вимагав та одержав від громадянина помічник голови суду за вирішення питання щодо зняття арешту з майна.

На Волині голову військово-лікарської комісії правоохоронці затримали під час одержання ним 500 доларів США та 2,7 тисяч гривень. Вказана сума була «подякою» за можливість ухилення від проходження строкової служби. Крім того, додатково у зловмисника вилучили одну тисячу доларів США та 15 тисяч гривень.

У Миколаївській області за довідку про інвалідність «просили» 600 доларів США. У даному злочині було викрито головного лікаря медичного закладу та лікаря-психіатра.

Посадовці управління Держпраці та Держпродспоживчслужби в Кіровоградській області вимагали 4 тисячі гривень за зняття з реєстрації та постановку на облік сільгосптехніки без її фактичного огляду.

Затримали одного із керівників управління Держпраці та начальника відділу Держпродспоживчслужби.