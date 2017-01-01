Протягом місяця Україна і НАТО започаткують Платформу з вивчення досвіду гібридної війни

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Виконуючий обов'язки голови місії України при НАТО Єгор Божок

Робота над створенням платформи Україна – НАТО ведеться вже два роки

Єгор Божок, в.о. голови місії України при НАТО в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли запрацює Центр протидії гібридній війні, який розташовуватиметься у Києві. Він також пояснив, що створенням центру у Гельсінкі займається ЄС, це не центр НАТО.

«У Фінляндії створюється Європейський центр з вивчення досвіду гібридної війни. Щодо НАТО і його взаємодії з Україною, то, думаю, протягом найближчого місяця запустимо структуру, яка називатиметься Платформа з вивчення досвіду гібридної війни. І ця платформа, і Європейський центр з вивчення гібридної війни працюватимуть у взаємодії», - розповів Божок.

Він також пояснив, у чому полягатиме різниця у завданнях цих структур.

«З нашими партнерами із НАТО ми тільки-но узгодили проект плану роботи. Найближчим часом проведемо консультації з центром у Гельсінкі для того, щоб вони нас зорієнтували, за якими напрямами вони готові долучитися до співпраці. Різниця полягає в бюджеті. Перший – це бюджет ЄС і національний бюджет Фінляндії, другий – це бюджети НАТО і країн – членів Альянсу. Як такого офісу платформа не матиме. У ній буде керівна рада, яка складатиметься з представників України, Міжнародного секретаріату НАТО і представників низки країн – членів Альянсу», - зазначив в.о. голови місії України при НАТО .

Засідання керівної ради відбуватимуться в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. Робота над створенням платформи Україна – НАТО ведеться вже два роки.

«Спочатку ми близько року готували рішення Варшавського саміту щодо започаткування цієї платформи, зараз уже майже рік реалізуємо рішення того саміту. Ініціатива щодо існування центру в Гельсінкі виникла на етапі, коли рішення про створення платформи Україна – НАТО було прийнято. Наскільки я розумію, центр у Гельсінкі концентруватиметься на протидії загрозам в інформаційному вимірі, а платформа Україна – НАТО працюватиме над прикладними речами, починаючи з військових і закінчуючи взаємодіями на рівні спецслужб», - розповів Божок.