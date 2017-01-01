Протягом трьох років українську армію не переоснащено новими засобами зв’язку – експерт

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Керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак

Україна ризикує втратити репутацію надійного партнера у сфері ВТС, зазначив Бадрак

Протягом трьох років в Україні не вирішено питання переоснащення армії новими засобами зв’язку, що є показником відсутності системи у переозброєнні ЗСУ та інших військових формувань держави. Про це заявив керівник Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Валентин Бадрак, зазначивши, що така ситуація має місце попри визнання Генеральним штабом ЗСУ питання забезпечення військ засобами захищеного зв’язку одним із важливих пріоритетів, повідомляє «Главком».

Крім того, зазначає керівник ЦДАКР, Україна ризикує втратити репутацію надійного партнера в сфері військово-технічної співпраці (ВТС) через демонстрацію такої непослідовності у домовленостях з іноземними партнерами. Експерт наголосив, що проект гальмується попри прийняте військово-політичним керівництвом України рішення щодо переоснащення армії новими засобами УКХ-зв’язку та отримання технологій турецької компанії Aselsan. Директор ЦДАКР не виключає, що така ситуація може мати місце «через інтереси деяких чиновників та вплив іншої країни».

Бадрак на прикладі реалізації Україною завдання забезпечення ЗСУ позначив, що непослідовність може призвести до сприйняття України як ненадійного партнера у галузі ВТС. Пояснюючи свою позицію, експерт поінформував, що, незважаючи на домовленість у 2015 році на найвищому політичному рівні (під час зустрічі президентів Порошенка та Олланда), рішення про організацію технологічної та промислової кооперації з виробництва в Україні засобів тактичного зв'язку в рамках ВТС з французькою Thales було переглянуто. «На тлі недобудованого корвету, де брала участь Франція, та не реалізованого до кінця проекту модернізації бойового гелікоптера Мі-24 з французькою компанією Sagem, французька сторона вже скасувала заплановане на квітень ц.р. проведення засідання двосторонньої комісії з ВТС. Далі українська сторона після вивчення всіх наявних пропозицій та проведення випробувань обрала партнера для отримання технологій і створення в країні виробництва засобів зв’язку турецьку компанію Aselsan, однак знову демонструє намір переглянути домовленості», – розповів Бадрак. Фахівець додав, що хоч це відбувається «не без тиску іноземної держави», військово-політичне керівництво України «має зберегти обличчя та імідж держави, а армію належно переозброїти».

Бадрак зазначив, ця ситуація відображує системні проблеми, що існують в армії. Він висловив переконання, що в країні має бути утворена та працювати прозора й ефективна система переозброєння ЗСУ та інших військових формувань. Він також додав, що з колегою – керівником ІКК Defence Express Сергієм Згурцем – уже звернувся листом до президента України з проханням та пропозицією взяти це питання під свій особистий контроль.