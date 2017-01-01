Провайдери почали блокувати «ВКонтакте» та «Одноклассники»

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«ВКонтакте» вже заблокували LifeCell і «Добробут»

Низка українських провайдерів вже заблокувала доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте» та «Одноклассники», а також російських сайтів, перерахованих у відповідному указі президента України.

Так, до блокування російських сайтів приступили «Укртелеком», «Київстар», «Ланет» і «Добробут», передає «Апостроф».

Соцмережу «ВКонтакте» вже заблокували LifeCell і «Добробут». Обмежити доступ до російських інтернет-ресурсів, які потрапили під санкції, готуються також «Тріолан» і «Воля кабель».

Як повідомляв «Главком», експерти прогнозують значне подорожчання інтернету через блокування російських сайті.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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