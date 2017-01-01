Провідні американські ЗМІ відмовилися транслювати відеоролик про досягнення Трампа

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Дональд Трамп

У відеосюжеті міститься критика на адресу ЗМІ за «фабрикацію новин і ігнорування успіхів» адміністрації Трампа

Американські телекомпанії ABC, CBS, NBC і CNN відмовилися транслювати в ефірі рекламний ролик, присвячений досягненням Дональда Трампа за перші 100 днів його перебування на посаді президента. У відеосюжеті також міститься критика на адресу ЗМІ за «фабрикацію новин і ігнорування успіхів» нової адміністрації.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

За його даними, в рекламі термін «фальшиві новини» використаний в якості ярлика над фотографіями відомих усій країні ведучих новин. Це Андреа Мітчелл (NBC), Вольф Блітцер (CNN), Рейчел Меддоу (MSNBC), Скотт Пеллі (CBS) і Джордж Стефанопулос (ABC).

«Очевидно, що провідні ЗМІ є поборниками першої поправки (до Конституції США - про свободу слова), коли вона відповідає їхнім політичним поглядам», - наводить AP думку невістки глави держави Лари Трамп, яка працює консультантом в Республіканській партії і відповідає за даний відеоролик. У ньому також міститься перерахування помилкових, на думку президента США, тверджень зазначених вище телеведучих і пояснення, в чому саме вони покривили душею.

Трамп в останні місяці регулярно виступав з жорсткою критикою на адресу багатьох провідних ЗМІ, в тому числі CNN і газети The New York Times. Він звинувачував журналістів у публікації матеріалів, які не відповідають дійсності, і посиланні на неіснуючі джерела. Глава держави також обіцяв боротися проти незаконних витоків інформації.

Як відомо, президент Америки Дональд Трамп не відвідав традиційну щорічну зустріч з представниками Асоціації кореспондентів. Це вперше з 1921 року американський президент не прийшов на вечерю з журналістами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

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