Провідні мобільні оператори закривають свої сторінки у «ВКонтакте»

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До прикладу, офіційна група lifecell у «ВКонтакте» налічувала 390 тис. учасників

Мобільні оператори «Київстар», lifecell і Vodafone-Україна закривають свої сторінки в мережі «ВКонтакте», яка заборонена в Україні

Про це розповіли в прес-службах мобільних операторів, повідомляє «Інтерфакс-Україна»

Як заявили в прес-службі Vodafone-Україна, компанія припинила обслуговувати офіційне співтовариство оператора, яке налічує 36 тис. осіб, і закликає її членів підписуватися на офіційну сторінку в соцмережі Facebook.

Таку ж позицію висловили і в прес-службі lifecell, у якого у групі близько 390 тис. учасників.

У прес-службі «Київстару» також відзначили, що припинили оновлювати офіційне співтовариство оператора в «ВКонтакте», що налічує 125 тис. осіб.

Як відомо, напередодні «Київстар» заблокував доступ користувачів до всіх російських сайтів, які потрапили до санкційного списку. «Доступ до всіх російських сайтів, які потрапили у список санкцій, заблоковано», – наголошується в повідомленні.

У прес-службі Vodafone уточнили, що наразі оператором заблоковано найбільші російські сайти, що потрапили під санкції, зокрема сервіси Mail.ru і соціальні мережі «ВКонтакте» і «Одноклассники».

У lifecell повідомили, що планують заблокувати заборонені сайти 18 травня.

16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Вчора через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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