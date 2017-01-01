Провокація з голим задом: Оргкомітет «Євробаченні» проводить власне розслідування

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Провокація Віталія Седюка під час виступу Джамали

Винуватець має понести відповідальність, заявив виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак

Оргкомітет «Євробачення-2017» висловив обурення провокацією, вчиненою Віталієм Седюком під час виступу переможниці «Євробачення-2016» Джамали у Міжнародному виставковому центрі 13 травня. Про це повідомляє прес-служба «Євробачення».

«Ми обурені та жодним чином не підтримуємо такі провокації. Винуватець має понести відповідальність за те, що вчинив», - заявив виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак.

Зараз Оргкомітет «Євробачення-2017» проводить власне внутрішнє розслідування, про результати якого буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Не зважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк. Після цієї виходки поліція затримала його.

Журналіст відомий тим, що в 2013 році «зіпсував» «Греммі», а в кінці 2016 року розлютив Кім Кардашьян, намагаючись поцілувати її сідниці.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко виступає за застосування штрафних санкцій до охоронної фірми, яка допустила витівку українського пранкера Віталія Седюка під час фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».