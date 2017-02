Пряма трансляція церемонії вручення премії «Оскар»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Лос-Анджелесі розпочалась церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії «Оскар»

У США проходить 89-та церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії.

Лідером за кількістю номінацій цьогоріч став мюзикл «Ла Ла Ленд», який номінований на «Оскар» в 13 категоріях: кращий фільм, режисер, актор, актриса, оригінальний сценарій, операторська робота, робота художника-постановника, дизайн костюмів, монтаж, музика до фільму, звук, звуковий монтаж і найкраща пісня до фільму. Причому в останній номінації представлені відразу дві композиції - City of Stars і Audition (The Fools Who Dream).

Друге місце в номінації «Кращий фільм» букмекери прогнозують стрічці «Місячне сяйво», її шанси трохи нижчі, ніж у мюзиклу «Ла ла Ленд». Згідно зі ставками, трійку лідерів замикає драма «Манчестер біля моря».

Другим за кількістю номінацій став фантастичний фільм «Прибуття». Його висунули на «Оскар» у дев'ятьох категоріях. Серед них – найкращий фільм, найкращий режисер і найкращий адаптований сценарій.

Актори номіновані на «Оскар»

За найвищу нагороду американської кіноакадемії також позмагаються стрічки «Манчестер біля моря», «З міркувань совісті», «Лев», «Місячне сяйво» та інші.

Серед акторів, номінованих на «Оскар» варто відмітити Кейсі Афлек, Віґо Мортенсен, Ізабель Юппер, Меріл Стріп та Ніколь Кідман.