Псевдопереселенцям припинятимуть виплати на оренду житла — голова РДА

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Голова Станично-Луганської райдержадміністрації звернувся до СБУ щодо припинення виплат переселенцям

Голова Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін заявив, що триває боротьба за припинення виплат тим людям, які зареєстровані як переселенці і отримують допомогу від держави на оренду житла, але проживають на окупованій території.

Про це він заявив в ефірі Громадського.

«У першу чергу ми зараз боремось не просто з пенсіонерами, чи з тими, хто постійно отримує соціальні виплати, а з тими, хто отримує виплати на винаймання житла», — сказав він.

Він також повідомив, що місцева влада звернулася до СБУ щодо припинення виплат переселенцям, оскільки немає жодного законного способу припинити соціальні виплати людям, які приїжджають на підконтрольну Україні територію для того, щоб їх отримати, і потім повертаються до окупованих районів.