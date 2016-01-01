Психічний стан політв’язня Клиха погіршується — адвокат
- 29 Грудня, 23:16
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На початку 2017 року Клиха мають етапувати, що також може позначитися на його здоров’ї, зазначив адвокатПсихічний стан ув’язненого в Чечні українця Станіслава Клиха повігршується.
Про це після візиту в СІЗО Грозного, де знаходиться Клих, повідомив його адвокат Докка Іцлаєв у Фейсбук.
За його словами, на початку 2017 року Клиха мають етапувати, що також може позначитися на його здоров’ї.
«Зараз чекаю його етапування, що може бути вже відразу ж після новорічних свят. Якщо в СІЗО Грозного розуміють, що Станіслав хворий, то там, куди його привезуть, відразу це не зрозуміють ні співробітники ФСВП, ні засуджені, з якими зіткнеться Станіслав. Можуть бути серйозні неприємності», — зазначив Іцлаєв.