Пункт пропуску «Гнутове» не працює через бойовиків, які зупинили роботу свого блокпосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блокпост

Російські найманці припинили пропуск громадян і транспортних засобів через лінію розмежування навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове»

КПВВ «Гнутове» не працює, тому що бойовики ОРДО припинили пропуск людей на своєму блокпості поблизу с. Пищевик Донецької області.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

«КПВВ «Гнутове» не працює, тому що бойовики на своєму блокпості із невстановлених причин не пропускають людей», – зазначив Слободян.

«Зараз я не знаю з приводу обстрілу Пищевика, але я можу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо з КПВВ «Гнутове», що навпроти. Бойовики дійсно не пропускають на своїх так званих блокпостах осіб і транспортні засоби з поки що для нас не зрозумілих причин. Наразі ми відстежуємо ситуацію і вже поінформували про це представників ОБСЄ», – додав він.

У прес-центрі АТО зазначили, що поблизу блокпоста бойовиків сьогодні, 19 травня, зранку були обстріли.

«Сьогодні зранку в районі Пищевика були відносно потужні обстріли. Але інформації, що стріляли в сам блокпост, немає», – сказали у прес-центрі АТО.

Також у прес-центрі зазначили, що стріляли бойовики.

Джерело: Українська правда