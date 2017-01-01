Пункти пропуску на Донбасі перейшли на літній графік роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 червня в КПВВ пропускні операції будуть здійснюватися з 06.00 до 20.00

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на літній період роботи.

Це передбачено Тимчасовим порядком контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей.

З 1 червня 2017 року в контрольних пунктах в’їзду-виїзду пропускні операції будуть здійснюватись з 06.00 до 20.00.

Державна прикордонна служба України звертається до всіх громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через лінію розмежування.

Відповідно до Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів і вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, в'їзд на неконтрольовану територію та виїзд з неї громадян України та іноземців (осіб без громадянства) здійснюється за умови пред’явлення паспортних документів, що посвідчують особу, та дозволу.

Координаційним центром при Штабі АТО забезпечується організація діяльності координаційних груп та інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням за телефонами «гарячої лінії».

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ В`ЇЗДУ – ВИЇЗДУ НА АВТОМОБЛЬНИХ ШЛЯХАХ:

1) Дорожній коридор «Стаханов-Золоте-Гірське-Лисичанськ» - КПВВ «Золоте»;

2) Дорожній коридор «Горлівка-Бахмут» - КПВВ «Майорське»;

3) Дорожній коридор «Донецьк-Курахове» - КПВВ «Мар’їнка»;

4) Дорожній коридор «Донецьк-Маріуполь (через Волноваху)» - КПВВ «Новотроіцьке»;

5) Дорожній коридор «Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь» - КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик);

6) Дорожній коридор «Станиця Луганська - Щастя - Новойдар» - КПВВ «Станиця Луганська».

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ В`ЇЗДУ – ВИЇЗДУ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ШЛЯХАХ:

1) на дистанції колії «Городній» - «Кондрашевська Нова» - «Луганськ Північний» - Донецької залізниці – на залізничній станції КПВВ «Городній» (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції «Кондрашевська Нова»);

2) на дистанції колії «Красний Лиман» - «Світланово» - «Родаково» Донецької залізниці – на залізничній станції КПВВ «Красний Лиман» (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції «Світланово»);

3) на дистанції колії «Красний Лиман» - «Попасна» - «Мар’ївка» Донецької залізниці – на залізничній станції КПВВ «Красний Лиман» (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції «Попасна»);

4) на дистанції колії «Переїзна» - «Попасна» - «Мар’ївка» Донецької залізниці – на залізничній станції КПВВ «Переїзна» (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції «Попасна»);

5) на дистанції колії «Красний Лиман» - «Артемівськ 2» - «Микитівка» Донецької залізниці – на залізничній станції КПВВ «Красний Лиман» (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції «Артемівськ 2»);

6) на дистанції колії «Костянтинівка» - «Фенольна» - «Ясинувата» Донецької залізниці – на залізничній станції КПВВ «Костянтинівка» (поза межами КПВВ розгорнуто контрольний пост (КрП) на залізничній станції «Фенольна»);

7) на дистанції колії «Волноваха» - «Південнодонбаська» - «Оленівка» Донецької залізниці – на залізничній станції КПВВ «Волноваха»».