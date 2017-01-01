Пункти пропуску в зоні АТО перетнули понад 33 тисяч осіб

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Фото: Капитал За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 33,4 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.

Найбільший потік на КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка»

За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 33,4 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів, передає прес-служба Держприкордонслужби.

КПВВ «Майорське» перетнуло 8215 осіб та 1060 транспортних засобів; «Мар’їнка» — 8300 осіб та 1480 транспортних засобів; «Новотроїцьке» — 6960 осіб та 1660 транспортних засобів; «Гнутове» — 3750 осіб та 1000 транспортних засобів; «Станиця Луганська» — 6160 осіб.

Як повідомляв «Главком», бойовики обстріляли контрольний пост «Мар’їнка» з гранатометів