Путін анексував би Крим ще раз, якби міг – Пєсков

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Володимир Путін

Путін досі тримає Крим під своїм особистим контролем

Президент Росії Володимир Путін тримає ситуацію навколо Криму під особистим контролем і не передумав би щодо анексії, навіть якби у нього була така можливість.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю РБК.

«Він, власне, тримав і тримає «кримську історію» під своїм особистим контролем... Я впевнений, що він знову і знову вчинив би саме таким чином, як вчинив, і прийняв би ті рішення, які він прийняв, і взяв би на себе ту відповідальність, яку він взяв», - заявив Пєсков.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконний "референдум", за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про "прийняття Криму до складу Росії".

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Як повідомлялось, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією. Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни «указу», який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

Раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.