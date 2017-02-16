Путін дав команду пропагандистам припинити хвалити Трампа, - Bloomberg

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Кремль образився на президента США у зв’язку із його заявою щодо Криму і перестав до нього підлещуватись. Водночас сварити побоюються

Кремль передав державним ЗМІ розпорядження перестати «улесливо» говорити про президента США Дональда Трампа, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на три джерела, знайомих з ситуацією.

За даними джерел, таку вказівку отримали, зокрема, державні телеканали. Указ пов'язаний з тим, що керівництво РФ стурбоване зростаючими антиросійськими настроями в новій адміністрації президента США. У Росії побоюються, що нове керівництво США виявиться менш доброзичливим, ніж попереднє.

В адміністрації президента Росії вважають, що російські ЗМІ надмірно захоплені особистістю Трампа.

При цьому один із співрозмовників агентства підкреслює, що вказівку Кремля не означає початок хвилі критики щодо Трампа. «Вони (ЗМІ) не будуть виливати на нього відра помиїв. Просто будуть говорити про нього менше », - підкреслило джерело.

Про існування подібного вказівки Кремля державним ЗМІ раніше в своїй колонці на Deutsche Welle писав ведучий російського телеканалу «Дождь» Костянтин Еггерт. «Знайома, яка працює в холдингу ВГТРК (...) повідала мені: 15 лютого редакція отримала вказівку керівництва (яке, в свою чергу, очевидно, проінструктував Кремль). Суть його зводиться до короткої фрази: «Трампа більше немає». Тобто найближчим часом головний російський державний телеканал зведе освітлення того. що відбувається в Сполучених Штатах Америки, до мінімуму », - написав Еггерт.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що президент США Дональд Трамп очікує, що РФ займеться деескалацією в Україні і поверне Крим.