  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Путін дозволив військовим з Південної Осетії служити у російській армії

    • Сьогодні, 03:23
    • Розсилка
    <span>Президент Росії Володимир Путін</span>
    Президент Росії Володимир Путін

    Напередодні уряд Росії схвалив проект угоди з Південною Осетією

    Президент Росії Володимир Путін 14 березня доручив Міністерству оборони і МЗС підписати угоду з Південною Осетією, сепаратистським регіоном Грузії, про входження її військових частин до складу Збройних сил Росії.

    Напередодні уряд Росії схвалив проект угоди з Південною Осетією. Документ передбачає, що жителі Південної Осетії зможуть служити за контрактом у російській армії. Під час укладання договору з російською армією житель Південної Осетії буде звільнений від несення військової служби на своїй території.

    Після п’ятиденної російсько-грузинської війни у серпні 2008 року Росія визнала «незалежність» Південної Осетії. Крім Росії її визнали ще три держави – Нікарагуа, Венесуела і Науру.

    Тбілісі і країни Заходу вважають цей регіон частиною Грузії.

    Читайте також
    Росія Путін незалежність
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ