Путін готовий надати запис бесіди Лаврова з Трампом

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Володимир Путін

Ушаков уточнив, що аудіозапис під час зустрічі Трампа з Лавровим не вівся, а є лише стенограма

Офіційна Москва готова надати Сенату і Конгресу США запис переговорів міністра закордонних справ Сергія Лаврова і президента Дональда Трампа, якщо у Вашингтона виникне таке бажання, заявив президент Росії Володимир Путін, передає РІА «Новости».

«Якщо адміністрація Сполучених Штатів вважатиме за можливе, ми готові надати запис бесіди Лаврова з Трампом у Сенат і Конгрес США», – сказав Путін.

Він додав: «Звичайно, в тому випадку, якщо американська адміністрація цього захоче».

Проте помічник президента Росії Юрій Ушаков уточнив, що аудіозапис під час зустрічі Трампа з Лавровим не вівся, а є лише стенограма.

Нагадаємо, газета The Washington Post повідомила, що президент США Дональд Трамп на зустрічі 10 травня розкрив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову секретну інформацію.

16 травня держсекретар США Рекс Тіллерсон, заявив, що президент США Дональд Трамп не обговорював «джерела, методи або військові операції» під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав нісенітницею публікацію про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим у Вашингтоні нібито передав міністру «секретну інформацію» про «Ісламську державу».

Сам Дональд Трамп зізнався, що поділився інформацією про тероризм з Росією, бо мав «повне право» зробити це.