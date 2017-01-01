Путін хоче продовжити співпрацю з Україною як з транзитером газу

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Лідер РФ заявив, що проект «Північного потоку» не спрямований проти інших країн

Президент РФ Володимир Путін заявив, що проект «Північного потоку» не спрямований проти інших країн, Росія готова до взаємодії з іншими партнерами, в тому числі з Україною, передає ТАСС.

«Цей проект не спрямований проти наших партнерів, в тому числі й українських. Ми готові продовжувати відносини з усіма нашими партнерами, в тому числі з Україною в якості транзитера», - заявив Путін.

Нагадаємо, у «Нафтогазі» припустили, що можуть стати власником «Північних потоків» в разі програшу «Газпрому» в Стокгольмі.

Головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що загальна сума позивних вимог російського «Газпрому» до НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі становлять приблизно 50 млрд дол. і можуть зрости на 30 млрд дол. - до 80 млрд дол.

Раніше «Газпром» оскаржив штраф Антимонопольного комітету на 85 млрд гривень.