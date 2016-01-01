Путін і Ердоган назвали вбивство російського посла «провокацією»

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На нараді з головами МЗС, Служби зовнішньої розвідки і ФСБ Путін назвав вбивство Карлова провокацією

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва має знати, хто стоїть за вбивством посла Росії у Туреччині Андрія Карлова.

За словами Путіна, у зв’язку з цим порушена кримінальна справа, а російські представники будуть направлені до Анкари для участі у розслідуванні.

На нараді з головами МЗС, Служби зовнішньої розвідки і ФСБ Путін назвав вбивство Карлова провокацією, спрямованою на зрив врегулювання конфлікту у Сирії, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі телеканалу «Росія 24» заявила, що Москва вважає вбивство посла терактом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив вбивство російського посла, також назвавши це «провокацією».

«Ми знаємо, що це провокація, спрямована на руйнування нормалізації відносин між Туреччиною та Росією», – сказав Ердоган у телевізійному коментарі.

Турецька влада підтвердили, що російського посла застрелив чоловік, який раніше працював у поліції спеціального призначення в Анкарі. Поліція застрелила нападника.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці в столиці Туреччини Анкар.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Крім нього, поранені також кілька людей.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ в Анкарі Андрія Карлова.

Перед цим нападник заявив, що живим не покине будівлю. Теракт назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.

Згодом, в МЗС РФ підтвердили, що Андрій Карлов помер.