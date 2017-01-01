  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Путін і Лукашенко зустрінуться сьогодні в Санкт-Петербурзі

    • Сьогодні, 01:01
    • Розсилка
    <span>Олександр Лукашенко і Володимир Путін&nbsp;</span>
    Олександр Лукашенко і Володимир Путін 

    Лукашенко і Путін проведуть зустріч на тлі напруженості у відносинах між Білоруссю і Росією

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко і його російський колега Володимир Путін зустрінуться в Санкт-Петербурзі 3 квітня на тлі напруженості у відносинах між двома країнами з питань газу та інтеграції.

    Лукашенко критикував Росію кілька разів за останні кілька місяців, зокрема, 9 березня він заявив, що ніхто не може поставити країну «на коліна» після того, як суперечка спалахнула щодо цін на газ. За місяць до цього він звинуватив свого сусіда в порушенні договорів і використанні своєї ролі як постачальника енергоресурсів для того, щоб «схопити нас за горло».

    Росія, яка поставляє Білорусі газ, подвоїла ціну, протягом річного періоду з того часу, як Євразійський економічний союз почав функціонувати в січні 2015 року.

    Лукашенко припустив, що якщо зайде надто далеко, Мінськ може відмовитися від своїх тісних зв’язків з Москвою, яка розглядає Білорусь як буфер між Росією і НАТО.

    газ НАТО Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ