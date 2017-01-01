Путін і його політика підривають західну демократію, - резолюція саміту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про загрози з боку РФ говорив в своєму виступі і президент Порошенко

ЄНП закликала країни НАТО і ЄС до єдності в протистоянні пропаганді РФ

Саміт Європейської Народної партії – 2017 прийняв резолюцію з назвою «Російська дезінформація підриває західну демократію».

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Віце-спікер зазначила, що в прийнятій резолюції неодноразово згадується російський президент Володимир Путін і його агресивна, руйнівна політика.

«Європейська Народна партія закликала країни ЄС і НАТО до єдності в протистоянні російській пропаганді, відстоювати спільно ліберальні цінності, що базуються на правах людини і верховенства права, незалежній судовій системі. В резолюції йдеться, що В.Путін і його політика підривають європейські ліберальні цінності і вцілому європейський проект,» – йдеться в повідомленні.

Геращенко зазначила, що про загрози з боку РФ говорив в своєму виступі і президент Порошенко, закликаючи країни ЄС спільно боротися з пропагандою , протистояти гібридній війні з боку РФ.

«Друга резолюція прийнята за ініціативою Литви і напряму стосується України, по суті, це план довготривалої підтримки України, зокрема в просуванні реформ і євроінтеграції, імплементація угоди про асоціацію,» – додала вона.

В якості гостей високого форуму беруть участь і представники українських партій, які мають партнерські відносини з ЄНП.