Путін ідеально вміє грати на людських слабкостях, - російський політолог

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Володимир Путін

Коли Путін працював у системі КДБ СРСР, він був дуже хорошим вербувальником

Президент Росії Володимир Путін – людина «абсолютно самотнія - як в позитивному, так і в негативному сенсі». Таку характеристику главі РФ дав відомий російський політолог Станіслав Бєлковський, пише видання Гордон.

«Путін за зороастрийским зодіаком Борсук - це типаж дуже таємничий, недовірливий, такий, що сидить у себе в норі, не каже про свої плани нікому, навіть найближчим людям, і, додам, в системі КДБ СРСР, коли там працював, він був дуже хорошим вербувальником, тому що ідеально вміє грати на людських слабкостях і вадах», - зазначив експерт.

«Ще в 2015 році тодішній перший заступник Адміністрації президента, а зараз спікер Державної думи В'ячеслав Володін сформулював національну ідею: «Є Путін - є Росія, немає Путіна - немає Росії». Путін - патріот Росії в тій мірі, в якій ототожнює її з собою», - додав він.

Разом із тим, за словами Бєлковського, «Путін імперію добиває, а не відновлює». «Якби відновлював, дбав би про те, щоб за допомогою інтелектуальних, моральних і культурних орієнтирів інтегрувати Україну, притиснути її до люблячих грудей, а не відрубати у неї Крим і так далі... Сьогодні Путіна не люблять еліти в усіх пострадянських країнах - впливати на них він може силою грошей або зброї, але не моральним чи інтелектуальним прикладом, на базі яких, власне, і створюються імперії».