Путін летить до Макрона, щоб поговорити про Україну

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Володимир Путін та Еммануель Макрон

Раніше Путін і Макрон домовилися співпрацювати в «нормандському форматі»

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном 29 травня в Парижі.

Планується, що вони обговорять координацію зусиль у боротьбі з тероризмом і врегулювання конфліктів в Україні і Сирії, передає прес-служба Кремля.

У Путіна додали, що президенти мають намір поспілкуватися також про економіку, торгівлю і культуру.

Французькі ЗМІ повідомили, що 29 травня Путін здійснить позаплановий візит до Макрона. Приводом для поїздки стане відкриття виставки про Петра I у Версалі.

18 травня Путін поговорив з Макроном телефоном. У Кремлі повідомили, що він під час розмови окупацію Донбасу назвав «внутрішньоукраїнською кризою».