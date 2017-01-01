Путін лякає Швецію «негативними відносинами» через вступ в НАТО

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Володимир Путін

«Ми повинні будемо думати, як нам реагувати на додаткову загрозу», - заявив Путін

Президент Росії Володимир Путін попередив, якщо Швеція вступить у НАТО, то це негативно вплине на її відносини з РФ.

Про це Путін заявив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє «Тасс».

«Якщо Швеція приєднається до НАТО, то це вплине на наші відносини в негативному плані, тому що ми будемо вважати, що з цього боку - з боку Швеції - до нас інфраструктура військового блоку наближається, і ми повинні будемо думати, як нам реагувати на додаткову загрозу», - заявив Путін.

Глава Кремля зазначив, що Росія буде думати, як «відрізати ці загрози», але не стане націлювати на Швецію ракети з ядерною зброєю.

Нещодавно Путні зізнався, що Росія не мала особливих очікувань від приходу до влади в США адміністрації Дональда Трампа.