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    Путін лякає Швецію «негативними відносинами» через вступ в НАТО

    • Сьогодні, 22:27
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    Володимир Путін
    Володимир Путін

    «Ми повинні будемо думати, як нам реагувати на додаткову загрозу», - заявив Путін

    Президент Росії Володимир Путін попередив, якщо Швеція вступить у НАТО, то це негативно вплине на її відносини з РФ.

    Про це Путін заявив під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє «Тасс».

    «Якщо Швеція приєднається до НАТО, то це вплине на наші відносини в негативному плані, тому що ми будемо вважати, що з цього боку - з боку Швеції - до нас інфраструктура військового блоку наближається, і ми повинні будемо думати, як нам реагувати на додаткову загрозу»,  - заявив Путін.

    Глава Кремля зазначив, що Росія буде думати, як «відрізати ці загрози», але не стане націлювати на Швецію ракети з ядерною зброєю.

    Нещодавно Путні зізнався, що Росія не мала особливих очікувань від приходу до влади в США адміністрації Дональда Трампа.

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