Путін лякає США «глобальними катастрофами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Путін переконаний: Америці вигідне погіршення відносин між Україною та РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у США «є думка», що «чим гірше відносини між Україною і Росією, тим краще для них», а це «може призвести до глобальних катастроф і глобальних конфліктів».

Як передає УНІАН, про це Путін заявив на форумі «Арктика - територія діалогу» в Архангельську.

«У тих самих Штатах та деяких інших місцях є думки, ми знаємо про це напевно, що чим гірше відносини між Україною і Росією, тим краще для них, позаяк це послаблює Росію, не дає ходу якимсь інтеграційним процесам, які б посилили Росію, зокрема у сфері економіки. Нехай Росія длубається у своїх прикордонних справах зі своїми сусідами, і не лізе в міжнародні питання – такі, як Сирія, Близький Схід та інші; це, мовляв, нам (США. – Ред.) вигідно», - сказав Путін.

Він переконаний, що такий підхід є помилковим і не вигідним нікому. «Якщо ми будемо намагатися будь-якими засобами, тим більше такими небезпечними, як регіональні конфлікти, когось стримувати, то це може призвести до глобальних катастроф і глобальних конфліктів», - сказав Путін.

За його словами, потрібно прагнути до розв’язання конфліктів.

Він сподівається, що американські колеги стануть на шлях співпраці.

При цьому Путін наголосив на важливості того, що ведучий у своєму зверненні розділив питання Криму і України. «Хотів би вам подякувати за те, що ви порушили цю проблему (довіри між країнами після конфлікту в Україні. – Ред.), що існує проблема України і Криму. Ви наче розділили Крим і Україну, і це правильно», - сказав Путін під оплески залу.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не проти приєднання США до мінського процесу. Водночас, канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито виступає проти офіційного приєднання до переговорів США.