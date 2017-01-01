Путін може прийняти Тіллерсона і Лаврова

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Тіллерсон і Лавров у німецькому Бонні

Переговори між головами зовнішньополітичних відомств США і Росії тривають у Москві

Президент Росії Володимир Путін може прийняти сьогодні, 12 квітня, держсекретаря США Рекса Тіллерсона та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, якщо вони вважатимуть за доцільне доповісти про підсумки переговорів, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Нагадаємо, переговори між головами зовнішньополітичних відомств США і Росії наразі тривають у Москві за зачиненими дверима.

Очікується, що Тіллерсон спробує переконати російську сторону відмовитися від підтримки режиму президента Сирії Башара Асада.

Крім того, сторони, ймовірно, говоритимуть про ситуацію в Україні.

Як повідомляв «Главком», після переговорів Тіллерсон і Лавров виступлять перед журналістами.