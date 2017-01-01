Путін «набрид»: в Росії на акції проти Путіна затримали близько 20 людей

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У тому числі, правоохоронці затримали чоловіка із малою дитиною

У російському Кемерові на акції «Набрид» були затримані близько 20 осіб, в тому числі чоловік з 5-річною дитиною.

Про це повідомляють у русі «Відкрита Росія», яке є організатором заходу. За інформацією порталу «ОВС-Інфо», дитину привів на акцію його дід. Ще до початку акції було затримано одного з організаторів Дмитра Улітіна.

Акції з гаслом «Набрид» проходять в чотирьох містах, ще в шести на Уралі повинні стартувати в полудень за московським часом.

Нагадаємо, у центрі Москви у зв’язку із акцією посилили заходи безпеки. Основна вимога учасників акції «Набрид» - це щоб Володимир Путін має відмовитися йти на черговий президентський термін.

Роскомнадзор зажадав прибрати з сайту руху «Відкрита Росія» інформацію про сьогоднішні акції «Набрид». Йдеться про матеріал, куди громадяни можуть нести листи до президента Володимира Путіна. Групи «ВКонтакте», присвячені акції «Набрид», вже почали блокувати.

В Томске пишут письма президенту. И вы напишите, есть ведь о чем!https://t.co/JZkxDIieHN pic.twitter.com/y6F6DprDQr — Открытая Россия (@openrussia_org) 29 апреля 2017 г.

Нагадаємо, біля входу в приймальню президента Росії в Москві встановили паркан і стягнули до будівлі комунальну техніку.

Сьогодні, 29 квітня, біля приймальні президента пройде акція «Набрид». Її учасники та активісти руху «Відкрита Росія» передадуть в приймальню листи з вимогами громадян. За задумом організаторів, у будівлі приймальні повинна була закінчитися хода, однак її маршрут не погодила міська влада. Чиновники запропонували організаторам альтернативний маршрут, але вони на нього не погодилися.

Раніше московська прокуратура попередила про наслідки і «встановлену законодавством відповідальность» як за організацію, так і за участь в акції.

Джерело: Медуза