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    Путін «набрид»: в Росії на акції проти Путіна затримали близько 20 людей

    • Сьогодні, 11:50
    • Розсилка

    У тому числі, правоохоронці затримали чоловіка із малою дитиною

    У російському Кемерові на акції «Набрид» були затримані близько 20 осіб, в тому числі чоловік з 5-річною дитиною.

    Про це повідомляють у русі «Відкрита Росія», яке є організатором заходу. За інформацією порталу «ОВС-Інфо», дитину привів на акцію його дід. Ще до початку акції було затримано одного з організаторів Дмитра Улітіна.

    Акції з гаслом «Набрид» проходять в чотирьох містах, ще в шести на Уралі повинні стартувати в полудень за московським часом.

    Нагадаємо, у центрі Москви у зв’язку із акцією посилили заходи безпеки. Основна вимога учасників акції «Набрид» - це щоб Володимир Путін має відмовитися йти на черговий президентський термін.

    Роскомнадзор зажадав прибрати з сайту руху «Відкрита Росія» інформацію про сьогоднішні акції «Набрид». Йдеться про матеріал, куди громадяни можуть нести листи до президента Володимира Путіна. Групи «ВКонтакте», присвячені акції «Набрид», вже почали блокувати.

    Нагадаємо, біля входу в приймальню президента Росії в Москві встановили паркан і стягнули до будівлі комунальну техніку.

    Сьогодні, 29 квітня, біля приймальні президента пройде акція «Набрид». Її учасники та активісти руху «Відкрита Росія» передадуть в приймальню листи з вимогами громадян. За задумом організаторів, у будівлі приймальні повинна була закінчитися хода, однак її маршрут не погодила міська влада. Чиновники запропонували організаторам альтернативний маршрут, але вони на нього не погодилися.

    Раніше московська прокуратура попередила про наслідки і «встановлену законодавством відповідальность» як за організацію, так і за участь в акції.

     

     

     

     

     

    Джерело: Медуза

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