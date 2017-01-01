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    Путін назвав дату візиту Меркель до Москви

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    Володимир Путін і Ангела Меркель
    Володимир Путін і Ангела Меркель

    Путін зустрівся з головою німецької Баварії Горстом Сігофером

    Президент Росії Володимир Путін повідомив про запланований на 2 травня візит канцлера Німеччини Анґели Меркель до Москви.

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    «Мої найкращі привітання федеральному канцлеру. Ми чекаємо візиту пані Меркель 2 травня», – заявив Путін 16 березня під час зустрічі з головою німецької Баварії Горстом Сігофером.

    Відносини між Росією і Німеччиною, а також іншими країнами Заходу, різко погіршилися три роки тому, після анексії Москвою українського Криму та підтримки сепаратистів на Донбасі.

    Анґела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд беруть участь у переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на сході України.

    Візит Меркель до Росії відбуватиметься перед вересневими виборами у Німеччині. У Берліні висловлюють побоювання, що Москва спробує під час передвиборчої кампанії нашкодити Меркель, яка різко критикує дії Росії в Україні і Сирії.

    Минулого року Анґела Меркель припустила, що під час передвиборчої кампанії можуть бути вчинені кібератаки і кампанії з дезінформації.

    Джерело: Радіо Свобода

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