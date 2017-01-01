Путін назвав російських повій найкращими у світі

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Володимир Путін

Президент РФ розповів про найкрасивіших та найкращих російських повій

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські повії – найкращі у світі. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі з главою Молдови Ігорем Додоном, передає «Інтерфакс».

Коментуючи інформацію про компромат Кремля на Трампа, він стверджував, що це – вигадки. Путін звернув увагу на чутки щодо зустрічей Трампа в Москві з повіями.

«Це людина, по-перше, доросла вже, а по-друге, він багато років займався організацією конкурсів краси та спілкувався з найкрасивішими жінками світу. Я насилу можу таке уявити, що він побіг в готель зустрічатися з нашими дівчатами зі зниженою соціальною відповідальністю. Хоча і вони у нас, безумовно, найкращі в світі», - сказав президент РФ.

Як повідомлялось, телеканал BBC показав фільм про можливий вплив Росії на перемогу Трампа на виборах.