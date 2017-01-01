Путін назвав свої причини обстрілу Авдіївки

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Пересічні жителі Росії думають, що Авдіївка знаходиться під їхнім контролем і вважають її російською територією

Президент Росії Володимир Путін вважає, що загострення під Авдіївкою зумовлене нібито тим, що Київ потребує грошей і намагається представити себе жертвою в очах ЄС.

Про це повідомляє російське ТАСС.

«Перша причина полягає в тому, що українському керівництву сьогодні потрібні гроші. А гроші найкраще вибивати і з Євросоюзу, і з окремих країн Європи, зі Сполучених Штатів і з міжнародних фінансових інститутів, виставляючи себе в якості жертви агресії», - заявив Путін.

Також, за словами Путіна, відволіканням уваги на Донбас, влада України намагається боротися з опозицією.

Третьою причиною лідер Кремля назвав те, що Україна підтримувала в США конкретну «кандидатку» і тепер шляхом загострення на Донбасі намагається налагодити відносини з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Український журналіст у Росії Роман Цимбалюк повідомив, що жителі Росії думають, що Авдіївка знаходиться під їхнім контролем і вважають її російською територією, а українські війська звинувачують у обстрілах міста.

Як повідомлялося, з Авдіївки, яку обстрілюють проросійські терористи, евакуювали 190 людей.

Нагадаємо, ремонтні бригади в Авдіївці розпочали відновлення пошкоджених будинків.

Як повідомив сьогодні вранці штаб АТО, загалом минулої доби на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів. На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152- та 122-міліметрову артилерію, танки.

Вже п'яту добу Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті немає світла, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.