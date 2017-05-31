Путін не готовий жертвувати владою заради порятунку економіки Росії – Bloomberg



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото AFP/Getty Images Зустріч Путіна з Кудріним у 2011 році

Глава РФ не готовий відмовлятися від авторитарних методів

Росія загрузла у найгіршій за два десятиліття рецесії. Однак президент Володимир Путін все ж зміг добитися похвали від інвесторів, коли попросив екс-міністра фінансів Олексія Кудріна вкотре скласти економічну програму за 2018–2024 роки. Про це пише Bloomberg, додаючи, що саме на цей період, вочевидь, припаде черговий президентський термін Путіна.

Кудрін, якому приписують економічний успіх Росії на початку 2000-х, уже у вівторок, перед економічним форумом у Санкт-Петербурзі, представив свій план. У ньому багато старих рецептів від економіста, які, на його думку, мають пожвавити економічне зростання. Зокрема, Кудрін пропонує Кремлю скоротити залежність Росії від нафти, інвестувати в освіту, модернізувати інфраструктуру, відновити хороші відносини із Заходом для отримання доступу до технологій і щоб простимулювати торгівлю.

«Але попри те, що політка націлена на вирішення перелічених проблем і давала позитивні результати раніше, Кудрін визнає, що шанси на те, що Путін погодиться виконати його пакет дій, дуже малі. Причина в тому, що подібні заходи зруйнують «кремлецентристську» модель, збудовану Путіним за часів, коли барель нафти коштував вдвічі дорожче, ніж зараз. Ця система грає на руку людям, які стоять найближче до влади. Таким чином, з'явилася група людей, які пострійно збагачуються і створюють перешкоди для змін», – ідеться у статті.

Видання пише, що в Москві з'явився новий термін – «втрачене десятиліття». Кудрін називає так останні 10 років, коли економічне зростання Росії не перевищувало 1% на рік, хоча на початку правління Путіна воно становило 7%.

«Росія катастрофічно втрачає час. На жаль, влада лише поступово починає розуміти, що структурні зміни необхідні», – сказав Кудрін.