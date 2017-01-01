Путін не зізнається, чи балотуватиметься у президенти

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Володимир Путін

Глава РФ відмовився зізнатися, що знову хоче у президенти

Президент РФ Володимир Путін не зізнався, чи має намір він брати участь в президентських виборах 2018 року, пише ТАСС.

На прес-конференції глави держави за підсумками міжнародного економічного форуму в Пекіні один з журналістів нагадав слова Путіна про те, що для відповіді на питання - чи буде він балотуватися в 2018 році – повинен минути час. У зв'язку з цим представник ЗМІ поцікавився, «чи минув час».

«Ні», - відповів президент, після чого перейшов до наступного питання.

Як відомо, президентські вибори в Росії повинні відбутися у березні 2018 року, офіційна передвиборча кампанія стартує в грудні 2017 року. Згідно з Конституцією РФ, Путін має право балотуватися на другий поспіль термін президентських повноважень.