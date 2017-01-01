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    Путін не зізнається, чи балотуватиметься у президенти

    • Сьогодні, 14:31
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    Володимир Путін
    Володимир Путін

    Глава РФ відмовився зізнатися, що знову хоче у президенти

    Президент РФ Володимир Путін не зізнався, чи має намір він брати участь в президентських виборах 2018 року, пише ТАСС.

    На прес-конференції глави держави за підсумками міжнародного економічного форуму в Пекіні один з журналістів нагадав слова Путіна про те, що для відповіді на питання - чи буде він балотуватися в 2018 році – повинен минути час. У зв'язку з цим представник ЗМІ поцікавився, «чи минув час».

    «Ні», - відповів президент, після чого перейшов до наступного питання.

    Як відомо, президентські вибори в Росії повинні відбутися у березні 2018 року, офіційна передвиборча кампанія стартує в грудні 2017 року. Згідно з Конституцією РФ, Путін має право балотуватися на другий поспіль термін президентських повноважень.

    Росія Путін
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