Путін нічого не сказав про ракету КНДР, що ледь не впала на Владивосток. Лише збентежився

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Ракетний запуск

Президент Росії поговорив про ракету із головою КНР Сі Цзіньпіном, вони обидва висловили стурбованість

Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін стурбовані ситуацією навколо КНДР. Про це після зустрічі лідерів двох держав заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, лідери Росії і КНР після виступу Путіна на форумі «Один пояс - один шлях» поговорили про ситуацію на Корейському півострові «досить докладно».

«Була висловлена обопільна стурбованість тим, як розвивається ця ситуація і як зростає напруженість», - сказав Пєсков. Він зазначив, що лідери обговорили, в тому числі, проведене КНДР ракетне випробування.

Нагадаємо, Північна Корея в ніч на 14 травня провела запуск ракети неподалік від свого західного узбережжя. Головний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга заявив, що дальність польоту ракети склали 800 км, час - 30 хвилин. За його словами, вона впала воду поза межами виключної економічної зони Японії, в 400 км на схід від Корейського півострова.

Білий дім заявив, що ракета впала в безпосередній близькості до Росії. За даними джерел CNN, це сталося в 60 милях (96,5 км) від Владивостока.

Ракета, яку Північна Корея запустила напередодні, не становила небезпеки для Росії. Про це заявило Міноборони РФ.

Джерело: РБК