Путін очолив рейтинг «головних негідників світу» за версією Bild

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Володимир Путін

Президента РФ визнано значно не безпечнішим за главу терористичного угрупування «Ісламська держава»

Президент Росії Володимир Путін очолив список з семи «головних негідників світу, які можуть зіпсувати 2017 рік». Рейтинг негідників опублікував німецький журнал Bild.

У виданні нагадали про агресію Росії на сході України і війну в Сирії, а також відзначили потенційну небезпеку РФ у зв'язку з наявністю у неї одного з найбільших в світі арсеналів ядерної зброї. Загрозу від Путіна бачать у дестабілізації ситуації в європейських країнах і хакерських атаках, які організовує Кремль.

Другим в списку названо голову Туреччини Реджепа Ердогана, який хоче повернути смертну кару, захопив абсолютну владу і поглиблює прірву між Туреччиною і Євросоюзом. На третьому місці в рейтингу світових негідників - глава Північної Кореї Кім Чен Ин, який неодноразово заявляв про можливе застосування ядерних ракет.

Четверте місце у президента Філіппін Родріго Дутерте, який зізнавався в убивствах людей і погрожував журналістам. П'яте місце посіла кандидат в президенти Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, яку назвали смертельною загрозою для Євросоюзу. Також відзначається бажання Ле Пен відновити смертну кару. На шостому місці опинився президент Сирії Башар Асад, який вже більше п'яти років знищує цивільних людей заради утримання влади і відновлення свого режиму в країні.

На сьоме місце в Bild поставили лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.