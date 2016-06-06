Путін офіційно дозволив побиття в російських сім'ях

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Володимир Путін

Президент РФ підписав закон про декриміналізацію побоїв родичів

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який скасовує кримінальну відповідальність за побої в родині. Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації.

Згідно з документом, зі статті 116 КК РФ (побої) було прибрано слова «щодо близьких осіб». Тепер вони належать до адміністративних правопорушень. При цьому за повторне побиття каратимуть за кримінальним законодавством.

Як повідомлялося, 29 грудня Путін підписав закон, що регламентує застосування фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї співробітниками пенітенціарних установ до ув'язнених, також відомий як «закон садистів».

Згідно з документом, наглядачі зможуть використовувати спецзасоби задля припинення будь-яких порушень режиму утримання, блокування руху груп засуджених та «інших протиправних дій, що дезорганізують діяльність» виправної установи. При цьому закон виключає поняття «злісного» опору і непокори ув'язненого співробітникові Федеральної служби виконання покарань. У законопроекті також з'явилася вимога про «невідкладний» виклик лікаря до засуджених після застосування сили, спецзасобів або зброї. Російські користувачі інтернету не в захваті від такого кроку Думи.