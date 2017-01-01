Путін підписав указ про призов на збори військових у запасі

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Президент РФ Володимир Путін

Терміни зборів мають бути узгоджені з регіональною владою , йдеться у документі

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, на військові збори, що триватимуть два місяці, передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що збори будуть проходити у Збройних силах, органах державної охорони, а також у Федеральній службі безпеки.

Зазначено, що терміни зборів мають бути узгоджені з регіональною владою, крім перевірочних заходів, тому що їхній час проведення визначить Міністерство оборони РФ. Зазначено, що в Росії призов на строкову службу почався з 1 квітня.

Збройні сили Росії повинні поповнити 142 тисячі призовників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва не намагається інтегрувати в Російську Федерацію невизнані «республіки» на Донбасі.