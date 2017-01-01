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    Путін підписав закон про пільги для депортованих з Криму

    • Сьогодні, 07:24
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    Президент Росії Володимир Путін
    Президент Росії Володимир Путін

    Закон зокрема передбачає спрощений порядок при отриманні права на проживання у Росії

    Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон, який передбачає спрощений порядок при отриманні права на проживання у Росії для тих, хто був незаконно депортований з території Кримської АРСР, повідомляє ТАСС.

    Документ, який опублікований на офіційному порталі правової інформації Росії, Держдума ухвалила 5 квітня, а 12 квітня – його схвалила Рада Федерації.

    Згідно із законом, пільги поширюються на самих громадян, а також на їхніх родичів. Тепер для отримання права на проживання у Росії їм не потрібно оформляти дозвіл на тимчасове проживання за умови подання довідки про реабілітацію, виданої органами внутрішніх справ, органами прокуратури Росії чи судом.

    Закон підготовлений у зв’язку з указом президента Росії «Про заходи з реабілітації вірменського, болгарського, грецького, італійського, кримськотатарського та німецького народів та державної підтримки їх відродження й розвитку».

    До слова, Путін також вчора підписав закон, що посилює відповідальність уболівальників за порушення на спортивних змаганнях. У тексті документа серед іншого міститься заборона на в'їзд до Росії іноземним спортивним хуліганам.

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