Путін підтвердив свою участь у «нормандському форматі»

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Фото: РІА «Новости» Ангела Меркель і Володимир Путін

Путін виступає за налагодження прямого зв'язку між Києвом та проросійськими терористами

Роботу в «нормандському форматі» щодо України буде продовжено після президентських виборів у Франції. Москва і Берлін виступають за неухильне виконання Мінських угод, заявив президент Росії Володимир Путін за підсумками переговорів із канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає РІА «Новости».

«Ми з пані Меркель перебуваємо в постійному контакті і з іншими учасниками «нормандського формату». Як ви знаєте, остання телефонна розмова в цьому форматі відбулася 17 квітня. Нормандська четвірка повинна і надалі активно займатися врегулюванням української кризи. Тобто роботу в цьому форматі буде продовжено і після президентських виборів у Франції, про що ми і домовилися в останній телефонній розмові», – заявив Путін.

Він наголосив, що РФ і ФРН у вівторок «знову підтвердили необхідність неухильного виконання сторонами Мінських домовленостей».

«Погодились, що серед головних завдань має бути розведення сил і засобів сторін конфлікту, що дозволить повністю припинити обстріли, налагодити прямий діалог між Києвом і невизнаними республіками, законодавчо закріпити особливий статус регіонів і на цій основі провести там вибори», – зазначив Путін.