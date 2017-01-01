Путін подарував Додону карту Молдови з українськими і румунськими територіями

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Додон подарував Путіну статуетку із зображенням російського імператора Петра I і молдавського господаря Дмитра Кантемира

Президент Росії Володимир Путін подарував президенту Молдови Ігору Додону карту Молдови XVII століття, до складу якої входить частина території України та Румунії.

Про це в Twitter написав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

«З підтекстом: Путін подарував в Кремлі Додону карту Молдови XVII століття, на якій до її складу входить частина сучасних Румунії і України», — написав він.

Як повідомлялося, 17 січня президент республіки Ігор Додон заявив, що Молдова може анулювати укладену в 2014 році угоду про асоціацію з ЄС для ухвалення «дорожньої карти» співпраці з Євразійським економічним співтовариством.

У свою чергу прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявив, що Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно Угоди про асоціацію з Європейським союзом.