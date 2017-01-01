Путін пообіцяв обговорити з генпрокурором і главою МВС права геїв в Чечні

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Володимир Путін

Світова спільнота змусила-таки президента РФ поцікавитися геями

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв обговорити проблему притиснення прав геїв у Чечні з генпрокурором Юрієм Чайкою та головою МВС Володимиром Колокольцева. Про це він сказав уповноваженій з прав людини в РФ Тетяні Москальковій, яка представила Путіну щорічну доповідь про свою діяльність, пише «Коммерсант».

«Звичайно, я переговорю з генеральним прокурором, міністром внутрішніх справ, з тим щоб вони вас підтримали по тій темі, яку ви підняли зараз, за відомою інформацією або за чутками, можна сказати, про те що відбувається у нас на Північному Кавказі з людьми нетрадиційної сексуальну орієнтацію», - заявив пан Путін.

«Сподіваюся, колеги відгукнуться і вас підтримають», - додав він.

Нагадаємо, в квітні стало відомо про випадки затримань, тортур і вбивств геїв в Чечні. Прес-секретар глави Чечні Рамзана Кадирова Альва Карімов назвав публікацію брехнею і заявив, що в Чечні геїв немає. Сам Кадиров заявив, що всі публікації про викрадання і вбивства в Чечні носять провокаційний характер.