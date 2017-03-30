Путін порівняв акції протесту в РФ з Майданом в Україні

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Володимир Путін

Путін також згадав події «арабської весни»

Президент Росії Володимир Путін у відповідь на питання про затримання учасників акцій протестів у РФ 26 березня нагадав, що антикорупційні протести в Україні в 2014 році призвели до «перевороту». Він також згадав події «арабської весни», виступаючи на форумі «Арктика – територія діалогу».

«Вважаю неправильним, якщо якісь політичні сили намагаються використати це не для поліпшення ситуації, а для саморозкручування напередодні політичних подій, у тому числі виборчих кампаній усередині країни», – зауважив Путін, не називаючи конкретних імен, пише «Медуза».

Росія, за словами Путіна, послідовно виступає за боротьбу з корупцією, яка «є досить серйозною проблемою і для нас, і для інших країн». «Ми це робимо, люди в країні це бачать», – додав він.

Путін також нагадав, що Захід критикує російські затримання «на тлі розправ поліції» у себе. Як приклад він навів паризькі демонстрації після того, як поліцейський під час рейду застрелив француза китайського походження.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила не санкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни. Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

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