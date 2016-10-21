Путін порівняв себе з ангелом поїдаючого морських чортів
- Сьогодні, 06:06
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Президент РФ Володимир Путін
Путін розпитав у біологів про особливості харчової поведінки медузПрезидент Росії Володимир Путін порівняв свою роботу з поїданням морськими ангелами морських чортів.
Про це повідомляє «Медуза».
Так, на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства Путін порівняв свою роботу з поїданням морськими ангелами морських чортів.
Заодно він розпитав начальника водолазної служби Біломорсько біологічної станції МГУ Олександра Семенова про особливості харчової поведінки медуз.
Раніше, «миротворець» Путін похвалився, що завдяки бомбардуванню Сирії РФ наростила експорт зброї