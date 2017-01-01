Путін поводиться з опонентами, як пітерська шпана - експерт

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Володимир Путін

Тарас Чорновіл пояснив психологічну основу поведінки Путіна

Є багато підтверджень, що розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним не склалася, унаслідок цього почалося загострення на Донбасі. Про це в ефірі «5 каналу» заявив політичний експерт Тарас Чорновіл.

«Траєкторію видно і це доказ того, що «це ми, росіяни, стріляємо показово, демонстративно, подивіться, які ми сильні». Я висловив, як мені здавалося, конспірологічну версію, але вже потім почув, що окремі аналітики військової сфери і колишні серйозні військові почали її підтримувати, що ця версія може мати реальну причину – це психологічна основа Путіна, як тієї пітерської дрібної шпани, яка полізши до крупнішого і сильнішого, діставши по морді, перше, що робить обтріпавшись, лізе шукати якогось інтелігента, того, який не може дати здачу. Це психологічне у Путіна з молодості – у них так в Росії, вони так у Чечні воювали. Таким самим чином вони поводяться зі своїми політичними опонентами», - зазначив Чорновіл.

Він переконаний, що загострення на Донбасі відбулося після розмови з Трампом. «Є дуже багато побічних підтверджень, що розмова не склалася. Схоже, що розмова не склалася, або пройшла на дуже поганих нотах для Путіна», – сказав Чорновіл.