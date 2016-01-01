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    Путін присвоїв вбитому в Анкарі Карлову звання героя Росії

    • Вчора, 15:16
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    Похорон дипломата відбудеться 22 грудня

    Президент РФ Володимир Путін присвоїв застреленому в Туреччині російському послу Андрію Карлову звання героя Росії посмертно. Про це повідомила прес-служба Кремля.

    «За проявлені стійкість і мужність на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Турецькій Республіці, великий внесок в реалізацію зовнішньополітичного курсу Російської Федерації присвоїти звання Героя Російської Федерації Карлову Андрію Геннадійовичу (посмертно)», - йдеться в указі, підписаному Путіним.

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    Крім  того повідомляється, що Московський держінститут міжнародних відносин заснував стипендії імені вбитого посла РФ в Туреччині Андрія Карлова.

    Як повідомлялося раніше, відповідальність за вбивство посла РФ взяла на себе «Джейш аль-Фатх».

    Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

    Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.

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