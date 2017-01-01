Путін привітав громадян України з річницею Перемоги, проігнорувавши Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін зазначив, що «найкращою даниною поваги до воїнів-визволителів буде наша спільна боротьба проти будь-яких спроб викривлення історії»

Президент Росії Володимир Путін привітав громадян України з 72-ю річницею Перемоги, проігнорувавши главу української держави Петра Порошенка, зазначивши, що «традиції братньої дружби» залишаться основою «регіональної стабільності і безпеки». Про це повідомили в прес-службі Кремля.

Крім Порошенка, свого привітання також не отримав президент Грузії. «Путін привітав лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також громадян Грузії та України з 72-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні», – йдеться в повідомленні Кремля.

У вітальних листах президента Росії наголошується, що День Перемоги – «священна дата і символ героїзму наших батьків і дідів, які воювали пліч-о-пліч на фронтах війни і самовіддано трудилися в тилу в ім'я порятунку Батьківщини і всього людства від фашизму».

Путін зазначив, що «найкращою даниною поваги до воїнів-визволителів буде наша спільна боротьба проти будь-яких спроб викривлення історії, виправдання злочинних діянь фашизму і нацизму».

Раніше Путін заявляв, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

Як відомо, Україна 8 травня разом з країнами Європи відзначає День пам'яті і примирення. Цю дату встановлено указом президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом в Європі і 70-ї річниці закінчення Другої світової війни». Символом пам'яті жертв війни в Україні став червоний мак.

Нагадаємо, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ постачає терористам зброю і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.